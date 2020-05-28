За добу кількість нових випадків Covid-19 у Києві знову перевищила пів сотні



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Минулої доби від коронавірусу одужали 64 мешканці Києва

Станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 506 людей (за добу 64), померли 64 особи.

У Київській області зафіксовано 1517 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 43 особи. За попередню добу збільшення складало 16 осіб. Загалом одужали 358 людини (за добу 36), померли – 30.

Загалом в Україні підтверджено 22382 випадків Covid-19. Протягом 27 травня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом захворіли 1627 дітей та 4345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1362 дитини та 3534 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6872 осіб, з них 265 дітей та 811 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 263 особи, зокрема одна дитина та 22 медики.

Із числа людей, що одужали, 2089 медпрацівників та 555 дітей. 32 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня, у Києві було підтверджено 2739 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1474 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 16 осіб.