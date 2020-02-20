Столиця розробляє нову схему руху громадського транспорту



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Громадський транспорт, зокрема, витіснятиме маршрутки та приватні авто з центру міста

Одним із важливих завдань для столичної влади на найближчі роки є оновлення рухомого складу громадського транспорту. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, цього року місто має намір закупити велику партію нових сучасних автобусів, інформує пресслужба столичного мера.

«Цього року ми плануємо закупити 273 сучасних автобуси. Це – найсучасніша техніка. І ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці. За кілька останніх років закупили майже 300 одиниць громадського транспорту. Це - сучасні і комфортні автобуси, трамваї та тролейбуси», - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що столиця розробляє нову схему руху громадського транспорту, яка враховуватиме можливість зручних пересадок з одного виду транспорту на інший. Таким чином громадський транспорт, зокрема, витіснятиме маршрутки та приватні авто з центру міста.

«Це - практика мегаполісів у всьому світі. У великих містах, аби в’їхати в центр, треба заплатити чималі кошти, зокрема, і за паркування. Тому на Заході багато людей користуються саме громадським транспортом. Це позитивно впливає на трафік та на екологічну ситуацію в місті», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.

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