У Києві «герой парковки» заблокував рух трамваїв (відео)



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Водій мікроавтобуса не знайшов іншого місця для паркування, як на коліях Фото: скріншот відео

Автомобіль служби доставки води запаркувався на трамвайних коліях

Сьогодні, 19 лютого, на вулиці Дмитрівській зупинився рух трамваїв.

Надзвичайна подія сталася через мікроавтобус Renault служби доставки води, який запаркувався на трамвайних коліях.

Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

«На вулиці Дмитрівській комусь привезли водичку. Все б нічого, тільки водій не знайшов місця для паркування і запаркувався прямо на трамвайних коліях», - йдеться в повідомленні.

В результаті рух трамваїв паралізовано

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями. Автори проєкту «ЗупиниЛося» зняли, як по трамвайних коліях, порушуючи правила дорожнього руху, постійно їздять автомобілі. От, і цього разу попереду трамвая їхала ціла колона автівок. Проте, мікроавтобусу «не пощастило» і він забуксував на колії. Пасажирам довелося виштовхувати автомобіль.

27 грудня на вулиці Дегтярівській у Києві було заблоковано рух трамваїв маршрутів №14, 15 через запаркований на трамвайних коліях позашляховик Mercedes.