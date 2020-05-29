Стрілянина у Броварах: кількість затриманих зросла



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Затримання учасників стрілянини у Броварах Фото: Нацполіція

На місці конфлікту вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї

За процесуального керівництва прокуратури Київської області вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників стрілянини, яка сталася 29 травня вранці в місті Бровари.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.

Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї(ч. 4 ст. 296 КК України).

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Глава МВС Арсен Аваков повідомляв про 10 затриманих учасників конфлікту.