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    У Києві прийматимуть «безнадійний одяг» на утилізацію

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    Старі речі прийматимуть за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25/4 поблизу станції метро &laquo;Деміївська&raquo; - У Києві прийматимуть «безнадійний одяг» на утилізацію
    Старі речі прийматимуть за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25/4 поблизу станції метро «Деміївська»

    Пункт приймання одягу для високотемпературного спалювання працюватиме 29 лютого і 1 березня з 10:00 до 15:00

    У Києві прийматимуть старі одяг та взуття для утилізації. Про це повідомили в громадській організації «Україна без сміття».

    Зазначається, що акція буде обмежена у часі, її планують проводити в перші вихідні кожного місяця.

    «Перша така акція відбудеться з 29 лютого до 1 березня з 10:00 до 15:00. Одяг та взуття прийматимуть за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25/4, поблизу станції метро «Деміївська» безпосередньо на рампі перед входом», – йдеться у повідомленні.

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    В організації інфомують, що послуга платна і на спалювання приймаються лише непридатні для носіння одяг і взуття. «Мова йде про зовсім зіпсовані речі, які мають багато дірок, плям, інші недоліки і їх не можна комусь передати», – наголошують організатори.

    Детальніше про те, як, куди та коли здати такий одяг і взуття – за посиланням.

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