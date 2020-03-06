Киянам розповіли, коли зникне сморід від Бортницької станції аерації



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Сміття відділяють від стоків у грабельному відділенні Бортницької станції аерації

Сморід іде від сміття, що потрапляє зі стоками на Бортницьку станцію аерації

Бортницька станція аерації очищує стічні води усього Києва та міст-супутників, але при цьому регулярно нагадує про себе мешканцям прилеглих районів неприємним запахом.

Справа в тому, що станція проєктувалася у 50-ті, а будувалася у 60-ті роки, і тоді житлових масивів навколо неї не було, тому проблема не стояла так гостро. Зараз місто розрослося так, що деякі спальні райони опинилися на відстані, звідки можна відчути неприємні запахи. Про це розповіли у пресслужбі «Київводоканалу».

«Власне сморід іде від сміття, що потрапляє зі стоками на БСА. Щодня на станцію надходить близько 8 тоне сміття, яке відділяють від стоків у грабельному відділенні, а потім перевозять на сміттєспалювальний завод «Енергія». Це послуга обходиться «Київводоканалу» до 470 тисяч гривень на рік», - повідомили в компанії.

Зазначається, що наразі реконструкція Бортницької станції аерації і ліквідація неприємних запахів для мешканців лівого берега столиці є одним із пріоритетів Київводоканалу.

«В ході модернізації споруд станції та обладнання грабельне відділення накриють та обладнають незалежною вентиляцією. Буде встановлено систему дезодорації повітря з використанням фільтрів з активованим вугіллям та систему очищення димових газів на спорудах утилізації осаду. Площа основного виробництва БСА має зменшитись, що дасть змогу збільшити відстань від станції до житлової забудови приблизно на кілометр», - розповіли у Київводоканалі.

Роботи розпочнуться одразу після визначення підрядника, а завершити реконструкцію БСА планують у 2025 році.