Сміттєві баки у Берліні, працюючи на сонячних батареях, говорять перехожим «дякую» нова енергія



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Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях

«Ввічливі» сміттєві баки за рахунок технологій можуть стискати сміття, зменшуючи його об'єм, і повідомляти про свою завантаженість в диспетчерську

У Берліні тестують сміттєві баки нового покоління. Працюючи на сонячних батареях, вони передають інформацію про свою завантаженість в диспетчерську і говорять перехожим «дякую». Про це пише DW.

Експеримент розрахований на один рік. За цей час планують протестувати контейнери в різні пори року і зрозуміти, як часто вони використовуються і як їх сприймає населення.

Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях

У центрі Берліна встановлено півтора десятки таких машин. Усередині контейнера стоїть стандартне відро для сміття місткістю 120л. Але завдяки пресу об’єм сміття зменшується вп’ятеро, тому в нього вміщається до 600 літрів відходів.

У багатолюдних громадських місцях — де багато туристів — стандартні урни швидко переповнюються, і нерідко їх доводиться спустошувати тричі на день. А нові контейнери можна розвантажувати раз на день, а то й раз на два дні.

Датчики усередині контейнера стежать за його завантаженням. Щойно контейнер заповнюється на 2/3, на панелі спалахує жовте світло, а коли відро для сміття заповнене на 90%, спалахує червоний, і контейнер подає сигнал у диспетчерську. Є ще одне технологічне нововведення: сенсори, розпізнавши скляні та пластикові пляшки, деактивують прес.

На вимогу поліції сміттєві контейнери можуть бути заблоковані. Наприклад, на час проведення великих масових заходів і державних візитів. Служби безпеки хочуть бути упевнені, що в сміттєвих баках не можна розмістити вибухові пристрої.

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