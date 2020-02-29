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    Сміттєві баки у Берліні, працюючи на сонячних батареях, говорять перехожим «дякую»

    нова енергія
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    Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях - Сміттєві баки у Берліні, працюючи на сонячних батареях, говорять перехожим «дякую»
    Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях

    «Ввічливі» сміттєві баки за рахунок технологій можуть стискати сміття, зменшуючи його об'єм, і повідомляти про свою завантаженість в диспетчерську

    У Берліні тестують сміттєві баки нового покоління. Працюючи на сонячних батареях, вони передають інформацію про свою завантаженість в диспетчерську і говорять перехожим «дякую». Про це пише DW.

    Експеримент розрахований на один рік. За цей час планують протестувати контейнери в різні пори року і зрозуміти, як часто вони використовуються і як їх сприймає населення.

    Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях
    Експериментальні сміттєві баки у Берліні працюють на сонячних батареях

    У центрі Берліна встановлено півтора десятки таких машин. Усередині контейнера стоїть стандартне відро для сміття місткістю 120л. Але завдяки пресу об’єм сміття зменшується вп’ятеро, тому в нього вміщається до 600 літрів відходів.

    У багатолюдних громадських місцях — де багато туристів — стандартні урни швидко переповнюються, і нерідко їх доводиться спустошувати тричі на день. А нові контейнери можна розвантажувати раз на день, а то й раз на два дні.

    Датчики усередині контейнера стежать за його завантаженням. Щойно контейнер заповнюється на 2/3, на панелі спалахує жовте світло, а коли відро для сміття заповнене на 90%, спалахує червоний, і контейнер подає сигнал у диспетчерську. Є ще одне технологічне нововведення: сенсори, розпізнавши скляні та пластикові пляшки, деактивують прес.

    На вимогу поліції сміттєві контейнери можуть бути заблоковані. Наприклад, на час проведення великих масових заходів і державних візитів. Служби безпеки хочуть бути упевнені, що в сміттєвих баках не можна розмістити вибухові пристрої.

    Раніше повідомялося, що житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо.

    екологія енергетика Німеччина сміття альтернативна енергетика
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