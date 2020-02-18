Роздільний збір сміття: де у Києві з’явилися нові контейнери (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вже встановлено 2,6 тис. баків для роздільного збору сміття

Київ продовжує впроваджувати систему роздільного збору сміття, збільшуючи кількість нових контейнерів для відходів.

За останні два тижні комунальне підприємство «Київкомунсервіс» встановило 55 нових контейнерів-дзвіночків. Вони вже встановлені у центральній частині столиці, і той, хто прагне сортувати побутові відходи, може без складнощів ними користуватися. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Розташували нові контейнери в місцях із найбільшим трафіком. Це баки окремо для скла, пластику та паперу. У планах – встановлення таких контейнерів і в інших районах міста. Таким чином, баків для роздільного збору – 2,6 тис. одиниць. І вже скоро, разом із КП «Київкомунсервіс», презентуємо карту їх розміщення», – зауважив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, на кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів можна викидати. Зібрана з контейнерів сировина не їде на полігон. Спочатку – на сортувальні станції, а вже потім – на переробку. Тому прохання: бути уважними та використовувати контейнери за призначенням.

Пантелеєв наголосив, перший результат роздільного збору сміття у Києві показав, що за чотири місяці сортування на переробку відправлено 6,3 тис. кубометрів вторинної сировини.

Нові контейнери встановлені за такими локаціями та адресами:

поряд із фунікулером;

біля входу до Стадіону «Динамо»;

Арка дружби народів (пішохідно-велосипедний міст);

Майдан Незалежності (2 комплекти контейнерів);

на розі вул. Хрещатик та б-ру Т. Шевченка;

б-р Т. Шевченка, 36;

б-р Т. Шевченка, 31;

вул. Саксаганського, 28;

вул. Саксаганського, 111;

вул. Шота Руставелі, 3;

вул. Велика Васильківська, 25;

вул. Генерала Алмазова, 3;

поруч зі станцією метро «Арсенальна»;

Маріїнський парк (оглядовий майданчик);

поруч будівлі Національної опери України;

вул. Богдана Хмельницького, 31/27;

поруч із Володимирським собором;

б-р Лесі Українки, 28 та 28-А.

Нагадаємо, що минулого року в Києві відновлено проект роздільного збору відходів, встановлено 2,5 тис. контейнерів для сухої фракції, а також окремо для пластику, паперу та скла.