Суд розглядає апеляцію прокуратури на вирок Крисіну

Прокуратура оскаржує умовний термін покарання для Крисіна

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги прокуратури на вирок Юрію Крисіну, засудженому до умовного терміну покарання за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Справу розглядає суддя Микола Ященко. Під стінами суду та у коридорі чатують близько 10 правоохоронців. Крисін на засідання 2 травня з'явився без



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Юрій Крисін

Прокуратура оскаржує умовний термін покарання для Крисіна

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги прокуратури на вирок Юрію Крисіну, засудженому до умовного терміну покарання за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році.

Справу розглядає суддя Микола Ященко.

Під стінами суду та у коридорі чатують близько 10 правоохоронців.

Крисін на засідання 2 травня з'явився без адвокатів. Колегія суддів вийшла у нарадчу кімнату, щоб призначити йому адвоката з безоплатної правової допомоги.

Як відомо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

28 лютого Крисіна виявили в лікарні. Як стверджують активісти, він перебував у дитячому відділені.

1 березня розгляд апеляційної скарги прокурора про рішення Шевченківського суду щодо Юрія Крисіна у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія перенесли на 19 березня. Ані Юрій Крисін, ані його захист на суд не з’явилися.

29 березня Дарницький райсуд Києва, в якому відбулось підготовче засідання у справі, щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014, задовольнив клопотання прокуратури, щодо обрання одному з обвинувачених Юрію Крисіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.

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Джерело: РБК-Україна