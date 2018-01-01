«Тітушку» Крисіна в Інституті серця облили зеленкою

Крисін ховається в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця

Причетний до убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця. Про це повідомляє журналіст «Громадського ТБ» Богдан Кутєпов у стрімі з лікарні, куди прийшли активісти й добровольці. Він уточнив, що про перебування там Крисіна стало відомо від ветерана АТО



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Юрій Крисін

Крисін ховається в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця

Причетний до убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця.

Про це повідомляє журналіст «Громадського ТБ» Богдан Кутєпов у стрімі з лікарні, куди прийшли активісти й добровольці.

Він уточнив, що про перебування там Крисіна стало відомо від ветерана АТО й учасника Майдану, який прийшов на обстеження і зіткнувся з Крисіним у лікарні.

Кутєпов наголосив, що це відділення вроджених вад серця для дітей, куди і дітям складно потрапити.

Активісти, серед яких і представників С-14, принесли кульки й мандаринки, засіб від щурів із чорною стрічкою.

Вони як відвідувачі пройшли в кімнату і хтось із них хлюпнув Крисіну зеленку просто в обличчя.

Крисін заявив, що законно лежить у лікарні на обстеженні.

«Я не стріляв у людину», – заявив Крисін у суперечці і попросив виключи камеру.

Згодом Крисіна випустили в туалет умитися.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

На 14:00 на Братиславській, 3, очікували приїзду добровольців і ветеранів АТО. Не виключають, що прибудуть і поплічники організатора «тітушок».

Близько 14:15 у відділення прийшла поліція.

З завідувачкою відділення Аксьоновою активісти поки поговорити не змогли.

За даними волонтера Романа Синіцина, Крисін лежить у палаті №5032. Активісти не виключають, що прийдуть до нього й у вівторок.

1 березня об 11:00 Апеляційний суд Києва має розглядати апеляційні скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну у справі про вбивство Веремія.

За словами Крисіна, 23 лютого на засідання суду у справі про заправки він не прийшов, бо був у лікарні, а жодного засідання у справі про вбивство Веремія він не пропустив.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.