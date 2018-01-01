  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Тітушку» Крисіна в Інституті серця облили зеленкою

    Крисін ховається в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця
    Причетний до убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця. Про це повідомляє журналіст «Громадського ТБ» Богдан Кутєпов у стрімі з лікарні, куди прийшли активісти й добровольці. Він уточнив, що про перебування там Крисіна стало відомо від ветерана АТО
    • Сьогодні, 15:10
    • Розсилка
    Юрій Крисін&nbsp;
    Юрій Крисін 

    Крисін ховається в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця

    Причетний до убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вад серця в Інституті серця.

    Про це повідомляє журналіст «Громадського ТБ» Богдан Кутєпов у стрімі з лікарні, куди прийшли активісти й добровольці.

    Він уточнив, що про перебування там Крисіна стало відомо від ветерана АТО й учасника Майдану, який прийшов на обстеження і зіткнувся з Крисіним у лікарні.

    Кутєпов наголосив, що це відділення вроджених вад серця для дітей, куди і дітям складно потрапити.

     

    Активісти, серед яких і представників С-14, принесли кульки й мандаринки, засіб від щурів із чорною стрічкою.

    Вони як відвідувачі пройшли в кімнату і хтось із них хлюпнув Крисіну зеленку просто в обличчя.  

    Крисін заявив, що законно лежить у лікарні на обстеженні. 

    «Я не стріляв у людину», – заявив Крисін у суперечці і попросив виключи камеру.

    Згодом Крисіна випустили в туалет умитися.

    Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

    На 14:00 на Братиславській, 3, очікували приїзду добровольців і ветеранів АТО. Не виключають, що прибудуть і поплічники організатора «тітушок».

    Близько 14:15 у відділення прийшла поліція.

    З завідувачкою відділення Аксьоновою активісти поки поговорити не змогли.

    За даними волонтера Романа Синіцина, Крисін лежить у палаті №5032. Активісти не виключають, що прийдуть до нього й у вівторок.

    1 березня об 11:00 Апеляційний суд Києва має розглядати апеляційні скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну у справі про вбивство Веремія.

    За словами Крисіна, 23 лютого на засідання суду у справі про заправки він не прийшов, бо був у лікарні, а жодного засідання у справі про вбивство Веремія він не пропустив.

    Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

    Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

    25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

    У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

    ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.

     

    Читайте також
    акція Небесна сотня (Євромайдан) вбивство лікарня активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ