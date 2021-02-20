Суд взяв під варту водія, який вбив пішохода у центрі Києва

Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці

Громадянину Азербайджану обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Печерський районний суд міста Києва у суботу, 20 лютого, обрав запобіжний захід водієві, який вбив пішохода у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження)

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Раніше повідомлялося, що біля театру Івана Франка чоловік на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік.

Поліція Києва під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai,який вчинив смертельну бійку. Ним виявився громадянин Азербайджану.

У мережі з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.