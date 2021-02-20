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    Суд взяв під варту водія, який вбив пішохода у центрі Києва

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    <p>Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці</p> - Суд взяв під варту водія, який вбив пішохода у центрі Києва

    Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці

    Фото: Київська міська прокуратура

    Громадянину Азербайджану обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Печерський районний суд міста Києва у суботу, 20 лютого, обрав запобіжний захід водієві, який вбив пішохода у центрі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження)

    Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

    Раніше повідомлялося, що біля театру Івана Франка чоловік на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік.

    Поліція Києва під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai,який вчинив смертельну бійку. Ним виявився громадянин Азербайджану.

    У мережі з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

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    Теги: прокуратура Київ кримінал бійка арешт смерть водій Азербайджан
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