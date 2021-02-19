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    Увага, розшук! Столична поліція шукає сірий Hyundai, на якому втік убивця

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    Чоловік у центрі Києва вдарив людину і втік на авто - Увага, розшук! Столична поліція шукає сірий Hyundai, на якому втік убивця
    Чоловік у центрі Києва вдарив людину і втік на авто
    Фото з відкритих джерел

    Усіх, хто побачить автівку з номерним знаком KA0698CO просять терміново зателефонувати на номер 102

    Поліція Києва проводить у місті операцію із розшуку та затриманню автомобіля і водія Hyundai Sonata KA0698CO сірого кольору. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водія підозрюють у вбивстві людини у центрі столиці.

    «Особа неслав‘янської зовнішності біля театру Івана Франка здійснила удар чоловіка. На жаль, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік», - йдеться в повідомленні.

    Усіх, хто побачить автівку з номерним знаком KA0698CO просять терміново зателефонувати на номер 102.

    До слова, сьогодні Туреччина видала Україні ймовірного вбивцю київського бізнесмена. Вбивство сталося у столичному Гідропарку у грудні 2019 року. Після скоєння вбивства зловмисник відразу ж поїхав в аеропорт та вилетів до Туреччини.

    Теги: Київ вбивство автомобіль поліція розшук
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