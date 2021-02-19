Увага, розшук! Столична поліція шукає сірий Hyundai, на якому втік убивця

Чоловік у центрі Києва вдарив людину і втік на авто

Усіх, хто побачить автівку з номерним знаком KA0698CO просять терміново зателефонувати на номер 102

Поліція Києва проводить у місті операцію із розшуку та затриманню автомобіля і водія Hyundai Sonata KA0698CO сірого кольору. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водія підозрюють у вбивстві людини у центрі столиці.

«Особа неслав‘янської зовнішності біля театру Івана Франка здійснила удар чоловіка. На жаль, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік», - йдеться в повідомленні.

Усіх, хто побачить автівку з номерним знаком KA0698CO просять терміново зателефонувати на номер 102.

До слова, сьогодні Туреччина видала Україні ймовірного вбивцю київського бізнесмена. Вбивство сталося у столичному Гідропарку у грудні 2019 року. Після скоєння вбивства зловмисник відразу ж поїхав в аеропорт та вилетів до Туреччини.