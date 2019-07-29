У Білій Церкві затримали банду, яка декілька років тероризувала бізнесменів



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Затримано 12 осіб – організатора злочинного угруповання та його найближчих поплічників Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

Викрито один із фактів, коли під час залякування зловмисники обстріляли будинок родини бізнесмена

У Білій Церкві на Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників із 12 осіб, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей.

Про це 29 липня повідомив на брифінгу керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

В ході слідства встановлено, що злочинне угруповання на території регіону було створено ще у 2016 році, заявив Нєбитов, якого цитує Відділ комунікації поліції Київської області.

За його словами, 27 липня правоохоронці провели понад 50 санкціонованих обшуків. Затримано 12 осіб – організатора злочинного угруповання та його найближчих поплічників, у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

«Організатор отримував від поплічників або осіб, яким було заборговано гроші, особисті дані громадян, які займаються підприємницькою діяльністю. Злочинці зустрічалися з підприємцями та погрожували насильством їм та їхнім близьким родичам. Після цього отримували гроші та обертали їх на свою користь з метою протиправного збагачення», - розповіли в поліції.

Відомо, що керівник угрупування раніше скоював розбійні напади та вимагання.

Наразі, за встановленими слідством фактами, суми неіснуючого боргу становили десятки тисяч доларів (від 20 000 до 80 000 тисяч доларів (одноразово чи щомісячно). Так, викрито один із фактів, коли під час залякування обстріляли будинок родини бізнесмена.

Слідчі встановлюють особи інших підозрюваних, пов’язаних з вимаганням та залякуванням, з метою їх затримання.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. ст. 27, ч. 4, ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві на Київщині поліція провела спецоперацію із затримання членів злочинної організації.