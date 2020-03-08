Суд заарештував «залицяльника», який побив поліцейську в Києві



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Порушник перебуватиме від вартою 60 діб без права внесення застави

Зловмисник напав в маршрутці на поліцейську, за те, що вона йому відмовила у «залицянні»

Деснянський районний суд Києва арештував чоловіка, який у столичному автобусі напав на поліцейську.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що суддя задовольнив клопотання слідчого та заарештував підозрюваного строком на 60 діб без права внесення застави.

Правопорушнику інкримінують розбій (ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві грабіжник побив поліцейську, яка поверталася з святкування 8 березня. Відомо, що у маршрутці, яка їхала з Києва у Бровари зловмисник напав на дівчину-поліцейську за те, що вона йому відмовила у «залицянні».

Дівчина попередила нахабного «залицяльника», що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.

Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу.

До слова, у Києві пасажир маршрутки розбив ніс дівчині після її прохання не грубіянити.