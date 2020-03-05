На Оболоні застілля закінчилося кривавим побоїщем (фото, відео)



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У вбивстві підозрюється 27-річний уродженець Дніпропетровщини Фото: Нацполіція

Чоловік до смерті побив свого знайомого

У квартирі на вулиці Маршала Малиновського в Оболонському районі столиці киянка виявила свого співмешканця мертвим, про що повідомила поліції. На місце події виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

По прибуттю лікарі констатували смерть 58-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Опитавши власницю квартири, правоохоронці встановили, що під час розпивання спиртних напоїв між господарем та одним із гостей виник конфлікт, котрий закінчився бійкою. Після інциденту компанія пішла з квартири, залишивши потерпілого з травмами у кімнаті. У подальшому чоловіка виявили без ознак життя.

Правоохоронці провели невідкладні оперативно-розшукові заходи та встановили місце знаходження правопорушника, який спричинив смертельні ушкодження власнику оселі, та затримали його. Ним виявився раніше судимий за вбивство та крадіжку 27-річний уродженець Дніпропетровщини, який у скоєному зізнався.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до Оболонського управління поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.