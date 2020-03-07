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    В Києві грабіжник побив поліцейську, яка поверталася з святкування 8 березня

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    В Києві грабіжник побив поліцейську, яка поверталася з святкування 8 березня

    На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника

    У Києві у маршрутці, яка їхала у Бровари «неадекват» напав на дівчину-поліцейську за те, що вона йому відмовила у його «залицянні».

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

    Працівник поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводив себе грубо та нав’язливо.

    Дівчина попередила нахабного «залицяльника», що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.

    Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу.

    На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

    Ним виявився «добре відомий» для керівництва поліції Київщини житель Броварів. Він неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова з проханням прийняти міри до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.

    За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця.

    Як повідомлялося, «заробітчани» з Дніпропетровщини побили і пограбували таксиста в Києві.

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