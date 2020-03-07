ЗМІ: у Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї



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Серед затриманих - молодший брат короля Саудівської Аравії Ахмед ібн Абдул Азіз

За даними джерел Wall Street Journal, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді

У Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї за підозрою у дуржавній зраді.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Відзначається, що був затриманий Ахмед ібн Абдул Азіз - молодший брат короля Саудівської Аравії, колишній наслідний принц Мухаммед ібн Наїф і його молодший брат Наваф ібн Наїф.

Інформацію про арешт підтверджує також Wall Street Journal.

За даними джерел ЗМІ, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді.

Затримання відбулося вранці в п'ятницю, 6 березня. Після арешту охорона королівського двору провела в будинках підозрюваних обшук.

До слова, уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу.