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    ЗМІ: у Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї

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    Серед затриманих -&nbsp;молодший брат короля Саудівської Аравії&nbsp;Ахмед ібн Абдул Азіз - ЗМІ: у Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї
    Серед затриманих - молодший брат короля Саудівської Аравії Ахмед ібн Абдул Азіз

    За даними джерел Wall Street Journal, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді

    У Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї за підозрою у дуржавній зраді.

    Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

    Відзначається, що був затриманий Ахмед ібн Абдул Азіз - молодший брат короля Саудівської Аравії, колишній наслідний принц Мухаммед ібн Наїф і його молодший брат Наваф ібн Наїф.

    Інформацію про арешт підтверджує також Wall Street Journal.

    За даними джерел ЗМІ, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді.

    Затримання відбулося вранці в п'ятницю, 6 березня. Після арешту охорона королівського двору провела в будинках підозрюваних обшук.

    До слова, уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу.

    обшук арешт Саудівська Аравія державна зрада охорона
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