ЗМІ: у Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї
За даними джерел Wall Street Journal, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді
У Саудівській Аравії заарештували трьох членів королівської сім'ї за підозрою у дуржавній зраді.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.
Відзначається, що був затриманий Ахмед ібн Абдул Азіз - молодший брат короля Саудівської Аравії, колишній наслідний принц Мухаммед ібн Наїф і його молодший брат Наваф ібн Наїф.
Інформацію про арешт підтверджує також Wall Street Journal.
За даними джерел ЗМІ, члени королівської сім'ї були затримані за підозрою в державній зраді.
Затримання відбулося вранці в п'ятницю, 6 березня. Після арешту охорона королівського двору провела в будинках підозрюваних обшук.
До слова, уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу.