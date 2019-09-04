Суд залишив під вартою винуватицю смертельної ДТП під Києвом



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Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих у ДТП в с. Гоголів Фото: ДСНС

Підозрювана стверджує, що їхала згідно з правилами

Апеляційний суд Києва залишив під вартою киянку, яка підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району.

Жінку, яку підозрюють у вчиненні аварії, взяли під варту два тижні тому. Під час засідання підозрювана свідчила по відеозв'язку. За її словами, їхала згідно з правилами, повідомляє ТСН.

«Зіткнення сталося на моїй смузі. Я їхала у своїй смузі, швидкість не перевищувала, а в мене в'їхав автомобіль. Він виїхав на зустрічну смугу», - розповіла вона.

Її захисниця каже, що у скоєному винен водій легковика, який їхав на великій швидкості. Слова адвокатки та її клієнтки переривають сльози родичів загиблих. «Вона летіла із швидкістю. Якби «Шевроле» летів зі швидкістю, яку зазначає та сторона, машину б відкинуло на середину поля, а не на 10-15 метрів», - кажуть родичі.

Через два тижні після аварії на перехресті досі розкидані уламки автомобілів, а поруч із ними лампадки, квіти та дитячі іграшки.

Як повідомлялося, 19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району у ДТП загинули працівник поліції та його 7-річна донька.

За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet і його малолітня донька загинули на місці ДТП. Ще двох пасажирів авто у важкому стані доставлено до лікарні.

Жінці-водійці позашляховика Audi суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.