Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
37-річна жителька Києва за кермом Audi значно перевищила допустиму швидкість руху
Жінці-водійці позашляховика Audi, яка ґрунтовно підозрюється у вчинені смертельної ДТП на трасі Київ-Суми, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Як повідомлялося, 19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району у ДТП загинули працівник поліції та його 7-річна донька.
За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок зіткнення водій Chevrolet і його малолітня донька загинули на місці ДТП. Ще двох пасажирів авто у важкому стані доставлено до лікарні.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.