Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом



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Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих Фото: ДСНС

37-річна жителька Києва за кермом Audi значно перевищила допустиму швидкість руху

Жінці-водійці позашляховика Audi, яка ґрунтовно підозрюється у вчинені смертельної ДТП на трасі Київ-Суми, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району у ДТП загинули працівник поліції та його 7-річна донька.

За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet і його малолітня донька загинули на місці ДТП. Ще двох пасажирів авто у важкому стані доставлено до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.