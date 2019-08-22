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    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом

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    <div class="alt">Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих</div> <div class="copy"></div> - Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
    Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих
    Фото: ДСНС

    37-річна жителька Києва за кермом Audi значно перевищила допустиму швидкість руху

    Жінці-водійці позашляховика Audi, яка ґрунтовно підозрюється у вчинені смертельної ДТП на трасі Київ-Суми, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як повідомлялося, 19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району у ДТП загинули працівник поліції та його 7-річна донька.

    За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.

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    Внаслідок зіткнення водій Chevrolet і його малолітня донька загинули на місці ДТП. Ще двох пасажирів авто у важкому стані доставлено до лікарні.

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    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом
    Суд взяв під арешт винуватицю смертельної ДТП під Києвом

    Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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