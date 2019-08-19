Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)



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Водійка Audi значно перевищила допустиму швидкість руху Фото: Нацполіція

У ДТП загинув працівник поліції і його донька

У ДТП, що сталася сьогодні, 19 серпня, вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району, загинули працівник поліції та його 7-річна донька. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі», - розповіли в поліції.

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet загинув на місці ДТП. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. 7-річна дівчинка від отриманих травм загинула. Чоловіка із хлопчиком у тяжкому стані доставлено до лікарні.

Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.

Нині вирішується питання про затримання киянки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих водія і дитини.