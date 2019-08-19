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    Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)

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    Водійка Audi значно перевищила допустиму швидкість руху&nbsp; - Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)
    Водійка Audi значно перевищила допустиму швидкість руху 
    Фото: Нацполіція

    У ДТП загинув працівник поліції і його донька

    У ДТП, що сталася сьогодні, 19 серпня, вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району, загинули працівник поліції та його 7-річна донька. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі», - розповіли в поліції.

    Внаслідок зіткнення водій Chevrolet загинув на місці ДТП. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. 7-річна дівчинка від отриманих травм загинула. Чоловіка із хлопчиком у тяжкому стані доставлено до лікарні.

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    Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.

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    Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)
    Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)
    Поліція повідомила нові деталі смертельної ДТП на Київщині (фото)

    Нині вирішується питання про затримання киянки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих водія і дитини. 

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