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    Культура

    В автокатастрофі загинув легендарний український бард Василь Жданкін

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    У 1989 році Василь Жданків вперше виконав публічно &laquo;Ще не вмерла Україна&raquo; на заключному концерті фестивалю &laquo;Червона Рута&raquo; - В автокатастрофі загинув легендарний український бард Василь Жданкін
    У 1989 році Василь Жданків вперше виконав публічно «Ще не вмерла Україна» на заключному концерті фестивалю «Червона Рута»

    Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку

    У понеділок ввечері, 2 вересня, у Кременці Тернопільської області, загинув володар гран-прі фестивалю «Червона Рута», легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.

    Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook.

    Він розповів, що Василь Жданкін в останні роки захопився їздою на скутері і пересувався в основному на цьому виді транспорту. Близько 20:00, 2 вересня, Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку.

    Інформацію про смерть барда підтвердив також продюсер та шоумен Дмитро Чекалкін.

    Василь Жданкін народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав з батьками в село на Тернопільщину.

    У 1987 році створив квартет «Птах», у 1988-1990 році – працював в театрі-студії «Не журись!» у Львові. У 1989 році вперше виконав публічно «Ще не вмерла Україна» на заключному концерті фестивалю «Червона Рута».

    З 1990 року почав виступати з концертами в якості кобзаря. В останні роки жив у місті Кременець Тернопільської області і співав у церковному хорі Почаївської лаври. Знявся в декількох українських фільмах, гастролював у багатьох країнах світу.

    У нього залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.

    Нагадаємо, у Києві на 53-му році життя помер відомий спортивний телекоментатор і радіоведучий Олександр Журахівський.

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