В автокатастрофі загинув легендарний український бард Василь Жданкін



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У 1989 році Василь Жданків вперше виконав публічно «Ще не вмерла Україна» на заключному концерті фестивалю «Червона Рута»

Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку

У понеділок ввечері, 2 вересня, у Кременці Тернопільської області, загинув володар гран-прі фестивалю «Червона Рута», легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що Василь Жданкін в останні роки захопився їздою на скутері і пересувався в основному на цьому виді транспорту. Близько 20:00, 2 вересня, Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку.

Інформацію про смерть барда підтвердив також продюсер та шоумен Дмитро Чекалкін.

Василь Жданкін народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав з батьками в село на Тернопільщину.

У 1987 році створив квартет «Птах», у 1988-1990 році – працював в театрі-студії «Не журись!» у Львові. У 1989 році вперше виконав публічно «Ще не вмерла Україна» на заключному концерті фестивалю «Червона Рута».

З 1990 року почав виступати з концертами в якості кобзаря. В останні роки жив у місті Кременець Тернопільської області і співав у церковному хорі Почаївської лаври. Знявся в декількох українських фільмах, гастролював у багатьох країнах світу.

У нього залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.

Нагадаємо, у Києві на 53-му році життя помер відомий спортивний телекоментатор і радіоведучий Олександр Журахівський.