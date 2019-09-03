В автокатастрофі загинув легендарний український бард Василь Жданкін
Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку
У понеділок ввечері, 2 вересня, у Кременці Тернопільської області, загинув володар гран-прі фестивалю «Червона Рута», легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.
Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що Василь Жданкін в останні роки захопився їздою на скутері і пересувався в основному на цьому виді транспорту. Близько 20:00, 2 вересня, Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку.
Інформацію про смерть барда підтвердив також продюсер та шоумен Дмитро Чекалкін.
Василь Жданкін народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав з батьками в село на Тернопільщину.
У 1987 році створив квартет «Птах», у 1988-1990 році – працював в театрі-студії «Не журись!» у Львові. У 1989 році вперше виконав публічно «Ще не вмерла Україна» на заключному концерті фестивалю «Червона Рута».
З 1990 року почав виступати з концертами в якості кобзаря. В останні роки жив у місті Кременець Тернопільської області і співав у церковному хорі Почаївської лаври. Знявся в декількох українських фільмах, гастролював у багатьох країнах світу.
У нього залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.
Нагадаємо, у Києві на 53-му році життя помер відомий спортивний телекоментатор і радіоведучий Олександр Журахівський.