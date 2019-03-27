Суд зупинив експлуатацію частини готелю Hilton



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У жовтні 2018 року фахівці ДСНС провели перевірку готелю Hilton і виявили порушення

У готелі виявлено порушення правил та норм пожежної та техногенної безпеки

Суд частково зупинив експлуатацію приміщень готелю Hilton на бульварі Тараса Шевченка, 28-30 у Києві до повного усунення порушень, виявлених Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Про це свідчить ухвала Окружного адмінсуду Києва від 18 березня.

Суд зупинив експлуатацію технічного поверху готелю, приміщень кафе на 7 поверсі, підприємства роздрібної торгівлі (магазин «Sanahunt»), «Спа Центру», приміщення «Укрексімбанку», приміщень електрощитових на рівнях М1 і L, приміщень підземного паркінгу готелю та ін.

У жовтні 2018 року ГУ ДСНС у Києві провело перевірку готелю «Хілтон», у результаті якої було встановлено, що приміщення експлуатується з порушенням правил та норм пожежної та техногенної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров’ю людей.

Зокрема, для забезпечення під’їзду пожежних машин та доступу пожежних автодрабин або автопідйомників до будь-якого приміщення готелю не влаштовано кругові проїздів з відповідною шириною та радіусом повороту; в житлових апартаментах не проведено улаштування внутрішньо квартирних пожежних кран-комплектів; порушені мінімальні протипожежні відстані від будівлі готелю до поруч розташованої будівлі; коридори готельної частини облицьовано горючим матеріалом з невизначеними показниками горючості, займистості, димоутворювальної здатності, токсичності; шляхи евакуації (коридори, сходові клітки) захаращені меблями, матеріальними цінностями; електрощитові засмічені та захаращені сторонніми предметами, експлуатуються як складські приміщення; не всі приміщення будівлі обладнані автоматичною системою пожежогасіння; приміщення будівлі недообладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з використанням адресних компонентів; персонал не проходить обов’язкові практичні тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей зі встановленою періодичністю і т.д.

На час розгляду справи судом ТОВ «Міжнародно-Діловий Центр», що є власником готельно-офісного комплексу з житловими апартаментами Hilton, не надав суду доказів того, що вказані у акті перевірки порушення були усунуті.

Джерело: Наші гроші