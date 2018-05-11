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    Суддю Окружного адміністративного суду Києва затримано на хабарі

    • Сьогодні, 12:21
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    Суддю затримали у робочому кабінеті
    Суддю затримали у робочому кабінеті

    Правоохоронці затримали суддю на робочому місці під час отримання першої частини хабара у розмірі $2 тис.

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагала десять тисяч доларів від одного з учасників судового розгляду адміністративної справи за винесення рішення на його користь. Правоохоронці затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання першої частини хабара у розмірі дві тисячі американських доларів», - йдеться в повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу Україні. Наразі прокурорами САП вирішується питання щодо оголошення судді про підозру в скоєнні злочину та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.

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    Суддю Окружного адміністративного суду Києва затримано на хабарі
    Суддю Окружного адміністративного суду Києва затримано на хабарі
    Суддю Окружного адміністративного суду Києва затримано на хабарі

    Тривають слідчо-оперативні дії.

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