Суддю Окружного адміністративного суду Києва затримано на хабарі

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Суддю затримали у робочому кабінеті

Правоохоронці затримали суддю на робочому місці під час отримання першої частини хабара у розмірі $2 тис.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагала десять тисяч доларів від одного з учасників судового розгляду адміністративної справи за винесення рішення на його користь. Правоохоронці затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання першої частини хабара у розмірі дві тисячі американських доларів», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу Україні. Наразі прокурорами САП вирішується питання щодо оголошення судді про підозру в скоєнні злочину та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.

Тривають слідчо-оперативні дії.