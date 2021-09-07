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    На Київщині попереджено незаконне витрачання понад 188 млн грн бюджетних коштів

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    До участі у процедурі закупівлі допущено суб&rsquo;єкта господарської діяльності, який не мав права брати у ньому - На Київщині попереджено незаконне витрачання понад 188 млн грн бюджетних коштів
    До участі у процедурі закупівлі допущено суб’єкта господарської діяльності, який не мав права брати у ньому
    Фото: mon.gov.ua

    Прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області із позовом, який на сьогодні задоволено у повному обсязі

    На Київщині, через неуважність, ледь не пустили на вітер майже 200 млн грн. Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

    Виявилося, що за результатами процедури закупівлі між управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства однієї з сільських рад Бориспільського району та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на будівництво школи.

    Однак, прокуратурою було виявлено, що до участі у процедурі закупівлі допущено суб’єкта господарської діяльності, який не мав права брати у ньому. У підприємства немає антикорупційної програми та підтвердження виконання аналогічних робіт. Вказані порушення були залишені поза увагою тендерного комітету.

    З цих підстав прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області із позовом, який на сьогодні задоволено у повному обсязі: визнано недійсним протокол тендерного комітету та договір підряду на суму понад 188 млн грн.

    Нагадаємо, на Київщині прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення у розпорядження держави 3,7 га землі вартістю 198 млн грн.

    Як повідомлялося, столична прокуратура в судовому порядку вимагає скасувати незаконну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Золотоустівській, 2/4 у Шевченківському районі площею 171 кв. м та вартістю понад 3 млн грн.

    Теги: прокуратура шахрайство гроші будівництво Київщина
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    На Київщині попереджено незаконне витрачання понад 188 млн грн бюджетних коштів