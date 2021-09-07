На Київщині попереджено незаконне витрачання понад 188 млн грн бюджетних коштів
Прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області із позовом, який на сьогодні задоволено у повному обсязі
На Київщині, через неуважність, ледь не пустили на вітер майже 200 млн грн. Про це повідомили у прокуратурі Київської області.
Виявилося, що за результатами процедури закупівлі між управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства однієї з сільських рад Бориспільського району та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на будівництво школи.
Однак, прокуратурою було виявлено, що до участі у процедурі закупівлі допущено суб’єкта господарської діяльності, який не мав права брати у ньому. У підприємства немає антикорупційної програми та підтвердження виконання аналогічних робіт. Вказані порушення були залишені поза увагою тендерного комітету.
З цих підстав прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області із позовом, який на сьогодні задоволено у повному обсязі: визнано недійсним протокол тендерного комітету та договір підряду на суму понад 188 млн грн.
Нагадаємо, на Київщині прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення у розпорядження держави 3,7 га землі вартістю 198 млн грн.
Як повідомлялося, столична прокуратура в судовому порядку вимагає скасувати незаконну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Золотоустівській, 2/4 у Шевченківському районі площею