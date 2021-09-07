  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)
    Фото: пресслужба ДСНС

    Згоріли і балки, які тримали дах, покрівля теж обвалилася

    У селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області загорілася церква Івана Богослова. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «7 вересня о 06:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)
    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)
    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)
    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)

    На місце пожежі прибули вогнеборці із найближчих населених пунктів.

    Пожежу локалізували о 06:35 та повністю ліквідували о 08:10.

    На місці виклику працювало 16 пожежників та 4 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.

    На фото та відео видно, що всередині церква вигоріла повністю. Згоріли і балки, які тримали дах, покрівля теж обвалилася.

    Нагадаємо, пізно увечері 3 вересня у Києві сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Займання сталося між першим та другим поверхами будівлі під час репетиції. Пожежі присвоїли другий ранг. За кілька годин пожежу локалізували, станом на 23:00 відкритого вогню в костелі уже не було.

    Читайте також: Пожежа в костелі Святого Миколая – результат дикої халатності держави
    Теги: пожежа церква ДСНС Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)