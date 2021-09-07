Пожежа на Київщині: вогонь повністю знищив церкву всередині (фото, відео)

Згоріли і балки, які тримали дах, покрівля теж обвалилася

У селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області загорілася церква Івана Богослова. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«7 вересня о 06:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

На місце пожежі прибули вогнеборці із найближчих населених пунктів.

Пожежу локалізували о 06:35 та повністю ліквідували о 08:10.

На місці виклику працювало 16 пожежників та 4 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.

На фото та відео видно, що всередині церква вигоріла повністю. Згоріли і балки, які тримали дах, покрівля теж обвалилася.

Нагадаємо, пізно увечері 3 вересня у Києві сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Займання сталося між першим та другим поверхами будівлі під час репетиції. Пожежі присвоїли другий ранг. За кілька годин пожежу локалізували, станом на 23:00 відкритого вогню в костелі уже не було.