«Суд» в окупованому Криму відправив у СІЗО братів Ахтемових

Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада

Окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«На 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ «Київський районний суд Сімферополя« арештував Нарімана Джелялова – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ - «диверсія»). Всі троє утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя», - написала Денісова.

Вона також нагадала, що цей же «суд» заарештував на 14 та 15 діб Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 Кодексу про адміністративні порушення Росії («непокора працівникам поліціїм). Вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.

Крім того, учасників акції біля будівлі ФСБ у Сімферополі, яка відбулася 4 вересня, Ескандера Ахтемова та Арсена Аметова «суд» заарештував на 10 та 15 діб за ст.19.3 КоАП Росії («непокора працівникам поліції»).

Денісова закликала верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України.

Вона також вимагає від уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити заходів щодо додержання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові.

Нагадаємо, 6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу Джелялова на два місяці.

До слова, Офіс генпрокурора Українеи заявив, що кримські окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу

Як відомо, США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Проти Джеляля та двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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