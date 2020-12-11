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    Свято наближається: скільки коштує замовити «головного» Діда Мороза країни на корпоратив

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    Валерій Потьомкін&nbsp;не розлучається з костюмом Діда Мороза навіть після закінчення новорічних свят - Свято наближається: скільки коштує замовити «головного» Діда Мороза країни на корпоратив
    Валерій Потьомкін не розлучається з костюмом Діда Мороза навіть після закінчення новорічних свят
    Фото: Валерій Потьомкін, Facebook

    Головний Дід Мороз країни кожен Новий рік вітає українського президента

    Ведучий і шоумен Валерій Потьомкін, який багато років виконує роль головного Діда Мороза країни, побував в гостях у програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ».

    Потьомкін кожен Новий рік вітає українського президента. До речі, їх вже у артиста було три. Для привітання кожного президента шоумен замовляє новий костюм. І, до речі, найдорожчий був при Вікторі Януковичі.

    Сьогодні замовити подібного аніматора на корпоратив коштує близько тисячі доларів. Але з замовленнями в цьому році навіть у головного Діда Мороза в країні погано. Однак у нього є ще й цілий список «громадських навантажень» - зайти привітати пацієнтів онкоцентру, до дитбудинку. При цьому Потьомкін завжди приходить до них із подарунками, які купує за власний рахунок.

    Цікаво, що артист не розлучається з костюмом Діда Мороза навіть після закінчення «новорічних ялинок». У цій ролі його замовляють на різні святкові заходи в будь-яку пору року і навіть неодноразово доводилося в такому вигляді розписувати молодят влітку.

    Нагадаємо, офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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    Теги: Київ новорічні свята артист
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