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    У Києві почався демонтаж новорічних містечок (відео)

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    Ялинка з Софіївської площі відправиться &laquo;на відпочинок&raquo; у ангар для зберігання, оскільки вона штучна - У Києві почався демонтаж новорічних містечок (відео)
    Ялинка з Софіївської площі відправиться «на відпочинок» у ангар для зберігання, оскільки вона штучна
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі

    У Києві сьогодні, 17 січня, розпочинається демонтаж святкових містечок. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

    Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі, де розміщена головна ялинка країни. Почалися роботи із прибирання конструкцій довкола ялинки, а також демонтажу торгових рядів. Сама ж ялинка через кілька днів відправиться «на відпочинок» у ангар для зберігання, оскільки вона штучна.

    Також повідомляється, що святкові ярмарки будуть працювати до 23 січня ще під аркою Дружби народів, а також на Контрактовій площі.

    Скільки саме людей встигли новорічну локацію відвідати за місяць – ще рахують. Зазвичай, щороку до головного новорічного дерева навідується близько чотирьох мільйонів осіб, а цьогоріч організатори очікували ще більше.

    Нагадаємо, із 16 грудня в Києві працювало 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.

    Читайте також: Хіт-парад ялинок. Які міста витратили найбільше на святкування Нового року
    Теги: свята відпочинок ялинка
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    У Києві почався демонтаж новорічних містечок (відео)