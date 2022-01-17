У Києві почався демонтаж новорічних містечок (відео)

Ялинка з Софіївської площі відправиться «на відпочинок» у ангар для зберігання, оскільки вона штучна

Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі

У Києві сьогодні, 17 січня, розпочинається демонтаж святкових містечок. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Першою розбирати будуть щорічну святкову ярмарку на Софійській площі, де розміщена головна ялинка країни. Почалися роботи із прибирання конструкцій довкола ялинки, а також демонтажу торгових рядів. Сама ж ялинка через кілька днів відправиться «на відпочинок» у ангар для зберігання, оскільки вона штучна.

Також повідомляється, що святкові ярмарки будуть працювати до 23 січня ще під аркою Дружби народів, а також на Контрактовій площі.

Скільки саме людей встигли новорічну локацію відвідати за місяць – ще рахують. Зазвичай, щороку до головного новорічного дерева навідується близько чотирьох мільйонів осіб, а цьогоріч організатори очікували ще більше.

Нагадаємо, із 16 грудня в Києві працювало 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.