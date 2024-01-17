Головна Новини
search button user button menu button

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 січня – Міжнародний день наставництва
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено прясти, в'язати, займатися рукоділлям

17 січня, Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів. Віряни вшановують пам'ять Антонія Великого. 

Міжнародний день наставництва

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

З 2017 року світовою спільнотою 17 січня відзначається як Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day). Він присвячений дню народження Мухаммеда Алі, легендарного боксера та видатного громадського діяча. Це день, присвячений визнанню впливу наставництва та його позитивного впливу на окремих людей і громади в усьому світі. У цей день також вшановують спадщину Мухаммеда Алі в день його народження, розмірковуючи про його роль як глобального наставника.

Мета цього свята – сприяння глобальному порозумінню та підтримці наставницького руху в усьому світі. На прикладі життя та діяльності Мухаммеда Алі можна оцінити неймовірну силу наставництва та його вплив на створення кращого світу.

День дитячих винаходів

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Дата обрана на честь дня народження видатного американця Бена Франкліна – засновника Штатів, державного діяча, публіциста, науковця та винахідника. Свій найперший винахід – наручні ласти для плавання – Бенджамін зробив, бувши 12-річним підлітком. 

Здавалося, що може поєднувати шрифт Брайля, калькулятор, навушники з хутра, пакет з паперу з прямокутним днищем, водні лижі та прапор Аляски? Всі ці досить відомі зараз речі були винайдені дітьми. Кожен рік близько пів мільйона дітей і підлітків розробляють ігри, будують роботів та іншу техніку, гаджети, модифікують старі та вигадують нові механізми.

Відзначають День дітей-винахідників гучно, з музикою, конкурсами та нагородженнями.

Яке сьогодні релігійне свято

17 січня в церковному календарі – день пам’яті Антонія Великого. Його вважають засновником відлюдного духовенства. Народився Антоній у Єгипті в багатій християнській родині. Тому хлопчика від раннього дитинства виховували за правилами віри. Після смерті батьків Антоній все своє майно роздав бідним, а сам почав жити у печері, де постійно молився. Преподобний заснував монастир, але був там вкрай рідко.

Читайте також: Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено прясти, в'язати, займатися рукоділлям.
  • Не можна фізично напружуватися, наприклад, піднімати щось важке.
  • Не варто торкатися гострих предметів.

Народні прикмети і традиції

  • Сніг – до пізньої весни;
  • У другій половині дня сонце вийшло з-за хмар – весна прийде рано;
  • Якщо погода тепла, тоді найближчими днями стукнуть морози;
  • Безвітряний і ясний день – до сильного снігопаду;
  • Вночі хмарно – цього року буде великий урожай зернових.

Пам’ятні події 17 січня

  • 730 рік – на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;
  • 1209 рік – у Кембриджі відчиняє двері університет;
  • 1558 рік – починається Лівонська війна;
  • 1562 рік – Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;
  • 1595 рік – французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;
  • 1605 рік – вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот»;
  • 1734 рік – Август III стає Королем Речі Посполитої;
  • 1805 рік – у Харкові відкривають перший на сході України університет;
  • 1861 рік – отримано патент на змивний туалетний бачок;
  • 1912 рік – члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса;
  • 1920 рік – набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон;
  • 1921 рік – у Відні створюють Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу;
  • 1944 рік – починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволодівають Римом;
  • 1945 рік – Варшава звільняється від німецької окупації;
  • 1949 рік – у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;
  • 1966 рік – в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США загубили 4 водневі бомби;
  • 1987 рік – створюють Раду жінок України;
  • 1992 рік – Республіка Екваторіальна Гвінея визнає незалежність України;
  • 2000 рік – режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;
  • 2010 рік – відбувається перший тур виборів Президента України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.

Теги: свята плавання закон незалежність традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка прогнозує «шквал обурення» громадян після прийняття деяких законопроєктів
Не лише мобілізація. Лідерка фракції «Голос» анонсувала нові непопулярні рішення
10 сiчня, 18:43
Зеленський у зверненні поіменно подякував військовим
Ворог відчує реальну силу української зброї: Зеленський зробив заяву
6 сiчня, 18:57
На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2024: історія, правильна дата, традиції та заборони
5 сiчня, 08:15
Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку «Дія», а бізнес – на порталі
Міністр Федоров анонсував нововведення в «Дії»: зареєстровано законопроєкт
4 сiчня, 17:55
Музикант обіцяє Новий рік провести вдома із рідними
Мандрівник Потап розповів, де зустрічатиме Новий рік
28 грудня, 2023, 15:07
Покровителем наступних 12 місяців стане Дерев’яний Зелений Дракон
Що вдягнути і як святкувати Новий рік, щоб не розізлити дракона
28 грудня, 2023, 06:00
Свята Варвара і бісівські дрони
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
23 грудня, 2023, 21:20
21 грудня – День Державної служби зайнятості в Україні
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 грудня, 2023, 00:01
19 грудня – День адвокатури
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 2023, 00:01

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
43K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
12K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
11K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
6630
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua