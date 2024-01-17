17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено прясти, в'язати, займатися рукоділлям

17 січня, Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів. Віряни вшановують пам'ять Антонія Великого.

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Міжнародний день наставництва

З 2017 року світовою спільнотою 17 січня відзначається як Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day). Він присвячений дню народження Мухаммеда Алі, легендарного боксера та видатного громадського діяча. Це день, присвячений визнанню впливу наставництва та його позитивного впливу на окремих людей і громади в усьому світі. У цей день також вшановують спадщину Мухаммеда Алі в день його народження, розмірковуючи про його роль як глобального наставника.

Мета цього свята – сприяння глобальному порозумінню та підтримці наставницького руху в усьому світі. На прикладі життя та діяльності Мухаммеда Алі можна оцінити неймовірну силу наставництва та його вплив на створення кращого світу.

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День дитячих винаходів

Дата обрана на честь дня народження видатного американця Бена Франкліна – засновника Штатів, державного діяча, публіциста, науковця та винахідника. Свій найперший винахід – наручні ласти для плавання – Бенджамін зробив, бувши 12-річним підлітком.

Здавалося, що може поєднувати шрифт Брайля, калькулятор, навушники з хутра, пакет з паперу з прямокутним днищем, водні лижі та прапор Аляски? Всі ці досить відомі зараз речі були винайдені дітьми. Кожен рік близько пів мільйона дітей і підлітків розробляють ігри, будують роботів та іншу техніку, гаджети, модифікують старі та вигадують нові механізми.

Відзначають День дітей-винахідників гучно, з музикою, конкурсами та нагородженнями.

Яке сьогодні релігійне свято

17 січня в церковному календарі – день пам’яті Антонія Великого. Його вважають засновником відлюдного духовенства. Народився Антоній у Єгипті в багатій християнській родині. Тому хлопчика від раннього дитинства виховували за правилами віри. Після смерті батьків Антоній все своє майно роздав бідним, а сам почав жити у печері, де постійно молився. Преподобний заснував монастир, але був там вкрай рідко.

Що не можна робити цього дня

Заборонено прясти, в'язати, займатися рукоділлям.

Не можна фізично напружуватися, наприклад, піднімати щось важке.

Не варто торкатися гострих предметів.

Народні прикмети і традиції

Сніг – до пізньої весни;

У другій половині дня сонце вийшло з-за хмар – весна прийде рано;

Якщо погода тепла, тоді найближчими днями стукнуть морози;

Безвітряний і ясний день – до сильного снігопаду;

Вночі хмарно – цього року буде великий урожай зернових.

Пам’ятні події 17 січня

730 рік – на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік – у Кембриджі відчиняє двері університет;

1558 рік – починається Лівонська війна;

1562 рік – Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік – французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік – вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот»;

1734 рік – Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік – у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік – отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік – члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса;

1920 рік – набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон;

1921 рік – у Відні створюють Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу;

1944 рік – починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволодівають Римом;

1945 рік – Варшава звільняється від німецької окупації;

1949 рік – у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1966 рік – в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США загубили 4 водневі бомби;

1987 рік – створюють Раду жінок України;

1992 рік – Республіка Екваторіальна Гвінея визнає незалежність України;

2000 рік – режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік – відбувається перший тур виборів Президента України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.