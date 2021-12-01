Для киян та гостей міста працюватимуть 14 новорічних локацій

Незабаром всі вулиці та площі Києва будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка

Із 16 грудня в Києві відкриється 14 новорічних локацій для киян та гостей міста. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Столична влада вже сьомий рік поспіль використовує свій успішний досвід, коли до створення новорічних локацій долучається приватний бізнес. Це, у першу чергу, дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці. Нагадаю, що головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найкрасивіших ялинок, і це реальне визнання нашої співпраці з бізнесом», – заявив Мондриївський.

Цьогоріч надано можливість різним командам облаштувати новорічні локації. За словами директорки Департаменту культури КМДА Яни Барінової, це буде не тільки новий досвід, а й реальна конкуренція креативних груп, які в боротьбі за відвідувача піднімуть планку якості святкування.

«Незабаром розпочнуться монтажні роботи святкових локацій – на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів. Тож скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Цьогоріч ми поставили за мету провести незабутнє та яскраве свято, враховуючи виклики сьогодення, а також потреби всіх соціальних і вікових груп населення», – зазначила Барінова.

Найближчим часом Департамент культури КМДА оприлюднить чіткий план заходів у столиці з урахуванням головних подій та перекриттів руху під час свят.

Як повідомлялося, 29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День святого Миколая.

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.