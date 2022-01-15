В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)
Найбільше повалених шквалами вітру новорічних ялинок було у північних областях
Увечері в п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. Через негоду не встояли ялинки. Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.
Так, штормовий вітер повалив новорічну ялинку у місті Носівці.
Також впала новорічна прикраса у центрі Коропа. З неї комунальники уже позбирали непошкоджені іграшки та згорнули гірлянду.
У місті Білопіллі повалена вітром ялинка якийсь час продовжувала світитися.
У Лубнах під Полтавою святкове прикрашене дерево від ураганного вітру буквально зігнулося навпіл.
У Хмельницькому пориви вітру знесли великі зірки-прикраси, встановлені на верхівці дерева.
Під Сумами в Кролевці ураганний вітер повалив хвойну красуню в центрі міста, хоча дерево кріпили шістьма тросами. Після цього гірлянди відключили від електромережі.
Під Львовом у місті Пустомити вітер завалив новорічну ялинку, яку прикрашала яскрава святкова ілюмінація.
Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.
Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.