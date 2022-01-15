В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)

Увечері в п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. Через негоду не встояли ялинки. Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.

Так, штормовий вітер повалив новорічну ялинку у місті Носівці.

Також впала новорічна прикраса у центрі Коропа. З неї комунальники уже позбирали непошкоджені іграшки та згорнули гірлянду.

У місті Білопіллі повалена вітром ялинка якийсь час продовжувала світитися.