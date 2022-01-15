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    В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)

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    Сильний вітер повалив новорічні ялинки в різних містах України - В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)
    Сильний вітер повалив новорічні ялинки в різних містах України
    фото: facebook.com/groups/bilop.talk

    Найбільше повалених шквалами вітру новорічних ялинок було у північних областях

    Увечері в п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. Через негоду не встояли ялинки. Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.

    Так, штормовий вітер повалив новорічну ялинку у місті Носівці.

    Також впала новорічна прикраса у центрі Коропа. З неї комунальники уже позбирали непошкоджені іграшки та згорнули гірлянду.

    У місті Білопіллі повалена вітром ялинка якийсь час продовжувала світитися.

    У Лубнах під Полтавою святкове прикрашене дерево від ураганного вітру буквально зігнулося навпіл.

    фото: facebook.com/groups/mylubny
    фото: facebook.com/groups/mylubny
    фото: facebook.com/groups/mylubny
    фото: facebook.com/groups/mylubny

    У Хмельницькому пориви вітру знесли великі зірки-прикраси, встановлені на верхівці дерева.

    фото: facebook.com/groups / Підслухано в Волочиську / Антон Драсков
    фото: facebook.com/groups / Підслухано в Волочиську / Антон Драсков

    Під Сумами в Кролевці ураганний вітер повалив хвойну красуню в центрі міста, хоча дерево кріпили шістьма тросами. Після цього гірлянди відключили від електромережі.

    Під Львовом у місті Пустомити вітер завалив новорічну ялинку, яку прикрашала яскрава святкова ілюмінація.

    фото: facebook.com/groups/pustomyty.online
    фото: facebook.com/groups/pustomyty.online

    Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

    Теги: Facebook ялинка вітер
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    В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)