Тиждень розпочався з аварій на водомережі Києва
-
Розсилка
Без води лишилися кілька будівель
Сьогодні, 18 лютого, у Києві за трьома адресами відсутнє водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- ст. м. «Палац спорту»;
- вул. Кудряшова, 14/12, 12.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».