  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тиждень розпочався з аварій на водомережі Києва

    • Розсилка
    Тиждень розпочався з аварій на водомережі Києва

    Без води лишилися кілька будівель

    Сьогодні, 18 лютого, у Києві за трьома адресами відсутнє водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • ст. м. «Палац спорту»;
    • вул. Кудряшова, 14/12, 12.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Читайте також
    Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ