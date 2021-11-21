У Києві дерево на смерть придавило 35-річну жінку

Загибла була дружиною настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці

У суботу в Києві фіксувалися сильні пориви вітру, через який було повалені дерева, а з дахів злітало покриття

У Києві під час пориву вітру дерево придушило 35-річну жінку. Вона померла дома. Про це повідомляється на Facebook-сторінці храму Єрусалимської ікони Богородиці.

Зазначається, що інцидент стався під час хресної ходи до престольного свята у церкві святого мученика Валерія Мелітинського на території Гідропарку.

Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці.

«Під час хресного ходу під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років, - йдеться в повідомленні. - У священика залишилося четверо дітей».

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер. Попередження було винесено для західних областей країни.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Також у вихідні в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це інформує Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Читайте також: