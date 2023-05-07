Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль

Силами та засобами протиповітряної оборони ворожу ціль над столицею було знищено

Попередньо, потерпілих та руйнувань немає

У ніч на 7 травня над Києвом українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Ворожий БпЛА було виявлено під час нічної повітряної тривоги у повітряному просторі столиці. Силами та засобами протиповітряної оборони ціль було знищено.

Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються.

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«Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!», – заклика Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, цієї ночі тривога у столиці та більшості українських областей лунала понад дві години.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.