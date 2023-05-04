Головна Новини
search button user button menu button

Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Росія заявила, що Україна нібито атакувала Кремль за вказівкою Білого дому
фото з відкритих джерел

Представник Пентагону заперечив причетність США до ймовірної атаки безпілотників на Кремль і звинуватив Пєскова у брехні

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, назвав «безглуздими» звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити ймовірну атаку безпілотників на Кремль і замах на диктатора Володимира Путіна. Про це інформує CNN.

«Я б просто сказав вам, що пан (Дмитро) Пєсков бреше. Я маю на увазі, що це, очевидно, безглузде твердження. Сполучені Штати не мають до цього жодного відношення. Ми навіть не знаємо, що тут сталося, – сказав Джон Кірбі та додав: – Але я можу вас запевнити, що Сполучені Штати не грали в цьому жодної ролі. Білий дім досі не має вказівок, хто стоїть за атакою безпілотника, і заявив, що Білий дім не «схвалює, не заохочує, не підтримує напади на окремих лідерів».

Заява Кірбі прозвучала після того, як Пєсков без жодних доказів стверджував, що США стоять за атакою безпілотників на Кремль, і додав, що український уряд нібито «виконує рішення Вашингтона».

Нагадаємо, 3 травня пресслужба президента Росії заявила про відбиття спроби удару безпілотниками по кремлю. Заявлено, що кремль розцінює спробу удару як «сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня перемоги».

Наступного дня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення про удар безпілотниками по Кремлю ухвалювалося не в Києві, а у Вашингтоні.

Читайте також: Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
Теги: росія Дмитро Пєсков США безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков
Росія ігнорує міжнародні заклики про ядерне стримування: Пєсков зробив заяву
7 квiтня, 13:12
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
13 квiтня, 14:31
Путін зізнався, чому і до кого їздив в Україну
Путін зізнався, чому і до кого їздив в Україну
19 квiтня, 18:43
Представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна
Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна
24 квiтня, 19:17
Зеленський на передовій, Коболєву подовжено запобіжний захід. Головне за 18 квітня
Зеленський на передовій, Коболєву подовжено запобіжний захід. Головне за 18 квітня
18 квiтня, 21:06
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
25 квiтня, 20:05
Депутат Держдуми від Криму заявив, що Росія має нанести удар у відповідь
Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль
Вчора, 16:34
Диктатор Путін нібито має відвідати парад на 9 травня
Парад на 9 травня: Кремль повідомив про плани Путіна
Сьогодні, 15:57
президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Ніїністьо
Зеленський прибув до Фінляндії, в Україні змінюється порядок надання відпусток. Головне за 3 травня
Вчора, 21:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
9834
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
6051
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5501
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5411
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
5242
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Сьогодні, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Сьогодні, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту