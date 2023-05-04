Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви

Представник Пентагону заперечив причетність США до ймовірної атаки безпілотників на Кремль і звинуватив Пєскова у брехні

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, назвав «безглуздими» звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити ймовірну атаку безпілотників на Кремль і замах на диктатора Володимира Путіна. Про це інформує CNN.

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«Я б просто сказав вам, що пан (Дмитро) Пєсков бреше. Я маю на увазі, що це, очевидно, безглузде твердження. Сполучені Штати не мають до цього жодного відношення. Ми навіть не знаємо, що тут сталося, – сказав Джон Кірбі та додав: – Але я можу вас запевнити, що Сполучені Штати не грали в цьому жодної ролі. Білий дім досі не має вказівок, хто стоїть за атакою безпілотника, і заявив, що Білий дім не «схвалює, не заохочує, не підтримує напади на окремих лідерів».

Заява Кірбі прозвучала після того, як Пєсков без жодних доказів стверджував, що США стоять за атакою безпілотників на Кремль, і додав, що український уряд нібито «виконує рішення Вашингтона».

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Нагадаємо, 3 травня пресслужба президента Росії заявила про відбиття спроби удару безпілотниками по кремлю. Заявлено, що кремль розцінює спробу удару як «сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня перемоги».

Наступного дня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення про удар безпілотниками по Кремлю ухвалювалося не в Києві, а у Вашингтоні.