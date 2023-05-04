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Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
Українські захисники знищили над Одесою 12 дронів
фото: ОК «Південь»

Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси

У ніч на 4 травня російські окупанти атакували Одесу 15-ма ударними дронами Shahed-131/136. 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

ОК «Південь» також показав фото збитих дронів. «На хвостовиках дронів «сакрально» позначено причину атаки», – прокоментували українські військові.

Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото) фото 1
фото: ОК «Південь»
Напис на збитому ворожому дроні
Напис на збитому ворожому дроні
фото: ОК «Південь»

Нагадаємо, повітряна тривога у Києві, а також у низці східних, північних, центральних і південних областей України тривала майже чотири години.

Повідомлялося, що в Одесі під час повітряної тривоги прогриміло сім вибухів.

Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу

Теги: росія окупанти Одеса війна безпілотник

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