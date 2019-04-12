У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)



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У закладі було облаштовано майданчик для танцівниць Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Шатер нагадує пересувний цирк

На вулиці Малишка, 6 у Дніпровському районі Києва комунальники три дні демонтували заклад розваг із майданчиком для танцівниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

За його словами, демонтаж проводили бригади робочих «Київблагоустрою».

«Йдеться про величезний – десь на 200 м2 – заклад розваг із баром, міцними напоями, з майданчиком для танцівниць та з …додатковими прибудовами. Зовні цей шатер нагадує пересувний цирк. На повірку – ані оренди земельної ділянки, ані документів: чистий самобуд на чужій земельній ділянці», - розповів Андрєєв.

Він висловив сподівання, що демонтажні роботи завершаться цього тижня.

Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.

Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.