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    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)

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    У закладі було облаштовано майданчик для танцівниць - У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У закладі було облаштовано майданчик для танцівниць
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Шатер нагадує пересувний цирк

    На вулиці Малишка, 6 у Дніпровському районі Києва комунальники три дні демонтували заклад розваг із майданчиком для танцівниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    За його словами, демонтаж проводили бригади робочих «Київблагоустрою».

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    «Йдеться про величезний – десь на 200 м2 – заклад розваг із баром, міцними напоями, з майданчиком для танцівниць та з …додатковими прибудовами. Зовні цей шатер нагадує пересувний цирк. На повірку – ані оренди земельної ділянки, ані документів: чистий самобуд на чужій земельній ділянці», - розповів Андрєєв.

    Він висловив сподівання, що демонтажні роботи завершаться цього тижня.

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    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)
    У Києві зносять незаконний розважальний заклад з танцівницями (фото)

    Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. 

    Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.

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