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    Туман у Києві утримається до кінця доби

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    Видимість у столиці 200-500 м - Туман у Києві утримається до кінця доби
    Видимість у столиці 200-500 м

    Фахівці рекомендують водіям бути максимально обережними

    У Києві до кінця доби 26 листопада утримається туман, видимість 200-500 м. Про це попередив Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Киян закликають бути обережними на період погіршення погодних умов. Через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці.

    Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.

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