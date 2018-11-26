Туман у Києві утримається до кінця доби



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Видимість у столиці 200-500 м

Фахівці рекомендують водіям бути максимально обережними

У Києві до кінця доби 26 листопада утримається туман, видимість 200-500 м. Про це попередив Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Киян закликають бути обережними на період погіршення погодних умов. Через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.