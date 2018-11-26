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    У Києві на дорогах ожеледиця: на приватних автівках краще не виїжджати

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    У місті не припиняються роботи з обробки протиожеледними матеріалами вулично-дорожньої мережі - У Києві на дорогах ожеледиця: на приватних автівках краще не виїжджати
    У місті не припиняються роботи з обробки протиожеледними матеріалами вулично-дорожньої мережі

    Киян закликають бути обережними на період погіршення погодних умов

    Через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів на тротуарах та проїжджих частинах Києва утворилася ожеледиця.

    У місті не припиняються роботи з обробки протиожеледними матеріалами вулично-дорожньої мережі. Зокрема, проїжджої частини та штучних споруд, а також тротуарів, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту тощо.

    В умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки.

    Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

    Поради водіям:

    • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.

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