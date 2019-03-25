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    Туристи завалили Чорнобильську зону сміттям

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    Активісти прибрали сміття у Прип'яті - Туристи завалили Чорнобильську зону сміттям
    Активісти прибрали сміття у Прип'яті

    Прибрати зону відчуження взялися волонтери

    Аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася 33 роки тому, перетворила прилеглу територію в зону відчуження.

    За цей час рівень радіації тут істотно знизився, і ці місця, особливо місто Прип'ять, стали користуватися популярністю серед туристів. В результаті тут виникла проблема забруднень цілком звичайних, боротьбою з якими зайнялася група добровольців, повідомляє Euronews.

    Один із них розповів: «Насправді, є сміття, яке ми так не розцінюємо - ось такі, наприклад, пляшки - найчастіше є, так би мовити, історичними, тому що велика частина з них залишилася ще з того часу. Такі пляшки ми не забираємо, і взагалі, ті речі, які залишилися з часів аварії, ми залишаємо на тих місцях, на яких вони лежать»

    Усе зібране сміття потім утилізується згідно з передбаченими правилами.

    Розуміючи, що приплив туристів не зупинити, і поява нового сміття неминуча, добровольці мають намір і далі стежити тут за чистотою. Вони розцінюють територію Прип'яті як свого роду музей, де, по можливості, все повинно зберегтися в тому вигляді, в якому було в 1986 році, коли сталася катастрофа.

    Як повідомлялося, у Чорнобильському заповіднику любителі-орнітологи зафіксували рекордну кількість червонокнижних птахів.

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