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    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)

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    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)

    Орнітологи зафіксували 37 орланів-білохвостів

    У Чорнобильському заповіднику любителі-орнітологи зафіксували рекордну кількість червонокнижних орланів-білохвостів. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    «Під час експедиції з дослідження птахів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику (Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник) любителі-орнітологи зафіксували рябчика, зграю самиць тетерука та рекордну кількість орланів-білохвостів – 37 особин за 2 дні. Також вони спостерігали за лебедями-кликунами, канюками, різними видами дятлів, снігурами, синичками та багатьма іншими пернатими», - йдеться в повідомленні.

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    Як зазначають експерти Чорнобильського заповідника, які супроводжували експедицію, дослідників найбільше цікавив сичик-горобець - рідкісна найменша сова України, яка занесена до Червоної книги України. Цього разу сичик так і не з’явився, хоча його кілька годин приманювали, відтворюючи його голос.

    На завершення візиту до об’єктива дослідників також потрапили лось та сарна.

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    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)
    У зоні ЧАЕС зафіксовано рекордну кількість червонокнижних птахів (фото)

    Як повідомлялося, у зоні ЧАЕС припинено рибний промисел, який покривали єгері і поліція.

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