Turkish Airlines відзніме проморолик про Київ
Турецькі авіалінії хочуть іще більше популяризувати столицю України
Авіакомпанія Turkish Airlines зніме відеоролик про столицю України для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста серед туристів.
Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в Facebook.
«Turkish Airlines зніме проморолик про Київ для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста та задля збільшення туристичних потоків до нашої столиці», - йдеться в повідомленні.