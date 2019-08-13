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    Turkish Airlines відзніме проморолик про Київ

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    Turkish Airlines відзніме проморолик про Київ

    Турецькі авіалінії хочуть іще більше популяризувати столицю України

    Авіакомпанія Turkish Airlines зніме відеоролик про столицю України для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста серед туристів.

    Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в Facebook.

    «Turkish Airlines зніме проморолик про Київ для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста та задля збільшення туристичних потоків до нашої столиці», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що зйомки проходитимуть на Золотих воротах, Андріївському узвозі, Бессарабській площі, у Софійському соборі та Національній опері, у парку «Феофанія», в музеї просто неба в Пирогові та на інших туристичних локаціях.
    Нагадаємо, раніше Apple зняла в Києві рекламу навушників AirPodsРазом з британськими Pulse Studiо в роботі над роликом брала участь українська студія Radioaktive Film, яка раніше вже співпрацювала з Apple в роботі над роликом про Apple Watch.

     

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