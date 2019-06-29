Apple зняла в Києві рекламу навушників AirPods



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Режисером відео виступив Оскар Хадсон, який знімав кліп на пісню Lift групи Radiohead

Apple кидає виклик гравітації своїм новим рекламним роликом

Американська компанія Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві.

Про це повідомляє Compaign.

«Apple кидає виклик гравітації своїм новим рекламним роликом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що натхненні голлівудськими фільмами 1920-х років творці зняли ролик, в якому «середньостатистичний Джо» стрибає по київських вулицях і автомобілях, перестрибує через автобусні зупинки, падає в люки, згинає ліхтарні стовпи, а потім нарешті злітає вгору і зупиняється на даху висотного будинку.

Режисером відео виступив Оскар Хадсон, який знімав кліп на пісню Lift групи Radiohead.

Ідеєю і розробкою займалося агентство TBWA \ Media Arts Lab, а саундтреком до ролика стала пісня I Learnt Some Jazz Today ямайського виконавця Tessellated.

Як повідомляє у Facebook сторінка Публічна дипломатія України від МЗС, трюки виконав професійний акробат на реальних батутах. Разом з британськими Pulse Studiо в роботі над роликом брала участь українська студія Radioaktive Film, яка раніше вже співпрацювала з Apple в роботі над роликом про Apple Watch.

Нагадаємо, Apple перестане оновлювати старі iPhone.

До слова, Apple втратила $9 млрд після відставки головного дизайнера.