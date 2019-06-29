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    Apple зняла в Києві рекламу навушників AirPods

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    Режисером відео виступив Оскар Хадсон, який знімав кліп на&nbsp;пісню&nbsp;Lift групи Radiohead - Apple зняла в Києві рекламу навушників AirPods
    Режисером відео виступив Оскар Хадсон, який знімав кліп на пісню Lift групи Radiohead

    Apple кидає виклик гравітації своїм новим рекламним роликом

    Американська компанія Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві.

    Про це повідомляє Compaign.

    «Apple кидає виклик гравітації своїм новим рекламним роликом», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що натхненні голлівудськими фільмами 1920-х років творці зняли ролик, в якому «середньостатистичний Джо» стрибає по київських вулицях і автомобілях, перестрибує через автобусні зупинки, падає в люки, згинає ліхтарні стовпи, а потім нарешті злітає вгору і зупиняється на даху висотного будинку.

    Режисером відео виступив Оскар Хадсон, який знімав кліп на пісню Lift групи Radiohead.

    Ідеєю і розробкою займалося агентство TBWA \ Media Arts Lab, а саундтреком до ролика стала пісня I Learnt Some Jazz Today ямайського виконавця Tessellated.

    Як повідомляє у Facebook сторінка Публічна дипломатія України від МЗС, трюки виконав професійний акробат на реальних батутах.

    Разом з британськими Pulse Studiо в роботі над роликом брала участь українська студія Radioaktive Film, яка раніше вже співпрацювала з Apple в роботі над роликом про Apple Watch.

    Нагадаємо, Apple перестане оновлювати старі iPhone.

    До слова, Apple втратила $9 млрд після відставки головного дизайнера.

    МЗС Apple Оскар
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