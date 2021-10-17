Психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19

Що треба робити «через не хочу» і як діяти в жодному разі не можна

Якщо ви недавно перехворіли чи хворіє хтось із близьких – зверніть увагу

Коронавірус негативно впливає на психіку і може призводити до затяжної депресії. Однак восени вчасно розпізнати цей наслідок Сovid-19 складніше, ніж в іншу пору року, бо в період скорочення світлового дня і дощів симптоми депресії можна прийняти за сезонне погіршення настрою. Про це сказала лікарка-психотерапевтка Катерина Місевич в інтерв'ю радіостанції Sputnik.

Спеціалістка зазначила, що існують явні ознаки депресії, які вказують на необхідність звернутися за допомогою до лікаря. Наприклад, знижений настрій довше двох тижнів, «коли більше не радує те, що радувало раніше, і коли немає сил на звичні справи».

До слова, депресія може проявитися і не відразу після зараження вірусом, а через деякий час після одужання.

«Будь-яка людина, зіткнувшись з коронавірусною інфекцією, лякається, турбується і сумує – це нормально. Це природний захисний механізм, тому що організму потрібні сили для боротьби проти вірусу і для виправлення наслідків захворювання», – зазначила лікарка.

В якості профілактики депресії під час зараження Covid-19 експертка радить уважніше ставитися до своїх потреб.

Зокрема, каже лікарка, під час захворювання робіть тільки те, що хочеться.

«Єдине, що потрібно робити «через не хочу», – приймати ліки і їжу», – резюмувала психотерапевтка.

Раніше британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я.

Як стало відомо, карантин, введений через пандемію коронавирусу, завдав психічних та фізичних травм літнім людям.

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