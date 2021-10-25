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    Із вікна коронавірусного відділення київської лікарні випала жінка

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    Жінка викинулася з вікна інфекційного відділення лікарні - Із вікна коронавірусного відділення київської лікарні випала жінка
    Жінка викинулася з вікна інфекційного відділення лікарні
    Фото: glavcom.ua

    Жінка загинула на місці падіння

    24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події. Про це «Обозревателю» стало відомо з власних джерел.

    Загибла проходила курс лікування у відділенні для хворих на Covid-19.

    «За попередньою інформацією, жінка 1961 року народження викинулася з вікна інфекційного відділення на другому поверсі. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці події. Відомо, що вона хворіла на коронавірус. Передсмертної записки виявлено не було», – розповів співрозмовник видання.

    У пресслужбі поліції Києва підтвердили інформацію про смерть пацієнтки медустанови. «Обставини і причини події встановлюються», – уточнили правоохоронці.

    Нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

    Як повідомлялося, 20 жовтня медики екстреної допомоги врятували молодика, який повісився у ванній.

    Нещодавно в Голосіївському парку в Києві перехожий знайшов повішеним без одягу чоловіка.

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    Теги: Київ смерть самогубство коронавірус
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    Із вікна коронавірусного відділення київської лікарні випала жінка