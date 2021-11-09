В Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800

Напередодні майже 3 тисячі українців госпіталізували з коронавірусом

У понеділок коронавірус підтвердили у майже 19 тис. українців

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16 609 осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,1 млн осіб;

одужало – 2,5 млн осіб;

летальних випадків – 73,3 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 14,9 млн.

МОЗ наголошує, що 91,1 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Зазначимо, в Японії вперше за добу ніхто не вмер від коронавірусу.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.