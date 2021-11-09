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    В Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800

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    Напередодні майже 3 тисячі українців госпіталізували з коронавірусом - В Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800
    Напередодні майже 3 тисячі українців госпіталізували з коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    У понеділок коронавірус підтвердили у майже 19 тис. українців

    За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16 609 осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,1 млн осіб;
    • одужало – 2,5 млн осіб;
    • летальних випадків – 73,3 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,9 млн.

    МОЗ наголошує, що 91,1 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Зазначимо, в Японії вперше за добу ніхто не вмер від коронавірусу.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я смерть Україна коронавірус
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    В Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800