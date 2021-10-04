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    У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)

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    Чоловік не задекларував валюту, яку віз із-за кордону - У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)
    Чоловік не задекларував валюту, яку віз із-за кордону
    Фото: Київська митниця

    Громадянин України віз з ОАЕ близько $34 тис.

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники виявили спробу понаднормового переміщення письмово незадекларованої валюти на «зеленому коридорі» авіапасажиром, який прилетів з ОАЕ. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Близько $34 тисяч мав із собою наш співвітчизник, який для проходження митного контролю самостійно обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, зокрема, що не переміщує валюти понад €10 тисяч.

    Перед початком митного контролю за консультацією до митників чоловік не звертався, письмово митної декларації не заповнював.

    Київською митницею стосовно даного авіапасажира складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення встановленого порядку проходження «зеленого коридору»).

    Валюту на суму 594 тис. грн вилучено до винесення судом рішення у справі.

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    У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)
    Фото: Київська митниця

    Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль гроші
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    У «Борисполі» митники вилучили в пасажира валюти на понад пів мільйона гривень (фото)