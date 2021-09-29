У «Борисполі» в українських туристів виявлено «сувеніри» з прекурсорами

Таблетки «1,2,3» містять у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів

Традиція привозити з курорту магнітики на холодильник відійшла у минуле

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники склали протокол про порушення митних правил стосовно наших відпочивальників, які поверталися з єгипетського курорту, маючи при собі таблетки з прекурсорами. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Ще один авіапасажир віз додому з Єгипту 400 таблеток «1,2,3», які містять у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Українець віз додому з Єгипту 400 таблеток «1,2,3» Фото: Київська митниця

«Традиція привозити з курорту магнітики на холодильник відійшла у минуле, тепер відпочивальники легковажно везуть додому пігулки з підконтрольними речовинами», – зазначають митники.

Київські митники вилучили таблетки та склали протокол про порушення митних правил за ст.. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні психотропів виробництва РФ.

600 капсул препарату «Редуксин» російського виробництва пересилалися у відправленні з казахського Нур-Султана до українського Маріуполя. Як виявили митні експерти, у складі препарату міститься сибутрамін, який належить до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено.