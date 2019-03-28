У «Борисполі» оголосили дату «розконсервації» терміналу F



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Деяким перевізникам було комфортно перенести в термінал F з терміналу D всі рейси

З 31 березня в аеропорту працюватиме два термінали

31 березня аеропорт «Бориспіль» розпочне експлуатацію терміналу F в тестовому режимі. Персонал аеропорту готується привітати перших пасажирів терміналу та обслугувати його перші рейси після консервації. Про це повідомили у прес-службі аеропорту.

Зазначається, що деяким перевізникам було комфортно перенести сюди з терміналу D всі рейси. Так, рішення про перехід до терміналу F прийняли авіакомпанії Laudamotion та Ryanair, як точку базування термінал F обрав і наш новий перевізник – SkyUp Airlines.

В перспективі планується виконання частини рейсів через термінал F також будуть виконувати авіакомпанії: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose. Перелік авіакомпаній може дещо змінюватись час від часу.

Таким чином, з 31 березня в аеропорту працюватиме два термінали. Відповідно, пасажирам буде важливо уточнювати термінал відправлення перед виїздом в аеропорт для вчасного прибуття на правильне місце вильоту. Завчасно уточнювати термінал прильоту рекомендується й тим, хто зустрічає пасажирів перелічених авіакомпаній у «Борисполі».

«Термінал F дозволяє розширити можливості по залученню авіаперевізників, які працюють в різних моделях бізнесу. Зокрема, краще підходить для реалізації лоукост технології пішої посадки на борт. В результаті аеропорт забезпечить більш гнучке обслуговування рейсів і реалізацію технологій як регулярних, так і лоукост та чартерних перевізників», - йдеться в повідомленні аеропорту.

Кожні 30 хвилин між терміналами буде їздити безкоштовний автобус Shuttle Bus. Потенційним пасажирам F, які приїздять до аеропорту на Kyiv Boryspil Express, буде зручно скористатися автобусною зупинкою біля терміналу D.

Раніше повідомлялося, що у «Борисполі» вирішили розконсервувати терміналу F з кінця березня 2019 року. У термінал інвестують близько 100 млн гривень.

На цей момент в аеропорту «Бориспіль» для обслуговування пасажирів використовується тільки термінал D. Термінал B, побудований в 1965 році і значно розширений в 2006-2011 роки, закритий з 2014 року, а термінал F, побудований в 2010 році, припинив роботу в 2013 році.

Також повідомлялося, що розглядається можливість запуску самокерованих електромобілів між терміналами.