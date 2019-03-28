У «Борисполі» виявлено нерозмитнені товари на 10 млн грн (фото)



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Серед нерозмитнених товарів мобільні телефони, медичне обладнання, деталі для електронних сигарет Фото: Прокуратура Київської області

Прокуратура Київської області запобігла ухиленню від сплати митних платежів при ввезені товарів

Прокуратурою Київської області спільно з поліцією в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, упереджено потрапляння на ринок України нерозмитненого товару. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«В ході досудового розслідування здійснюється документування протиправної діяльності службових осіб Київської митниці ДФС при переміщенні окремими суб’єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, оформлення їх з мінімізацією митних платежів шляхом використання підроблених документів», - інформують у прокуратурі.

Під час обшуків та огляду складів на території вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» виявлено високоліквідні нерозмитнені товари (мобільні телефони, медичне обладнання, деталі для електронних сигарет) на суму близько 10 млн грн, однак в товарно-супровідних документах вказано, що це лише аксесуари до мобільних телефонів.

На теперішній час перевіряється версія слідства щодо спроби переміщення працівниками митниці та суб’єктами господарювання товарів поза митним контролем.

У кримінальному провадженні призначено судові експертизи по завершенню яких та зібрання інших доказів, буде прийнято рішення про притягнення винних осіб до відповідальності.